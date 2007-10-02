Європа обстоює румун і болгар в обмін на візове спрощення українцям

Європейська комісія заявляє, що існує політична домовленість з Україною про встановлення безвізового режиму для громадян Румунії та Болгарії до набуття чинності Угоди про спрощення візового режиму між Україною та ЄС.

Про це сказала власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі представник Єврокомісії Кріштіан ХУМАНН.

“Це політична домовленість. І це питання порушувалося на саміті в Києві між двома сторонами, і українська влада сказала, що вона на шляху вирішення цього питання (запровадження безвізового режиму для громадян Румунії та Болгарії – УНІАН)”, - відзначила вона.

За словами К.ХУМАНН, рівне ставлення до всіх громадян ЄС має бути забезпечене перед набуттям чинності угоди про спрощення візового режиму між Україною та ЄС, і в цьому, сказала вона, немає нічого нового для української влади.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР в інтерв’ю газеті “Дело” заявила, що ЄС пов’язує набрання чинності угоди про спрощення візового режиму з Україною зі скасуванням Україною в’їздних віз для громадян Румунії та Болгарії, які приєдналися до ЄС з 1 січня 2007 року.

В той же день МЗС України заявив, що розгляд питання про запровадження безвізового режиму Румунії та Болгарії не пов’язане зі вступом у дію угоди про спрощений візовий режим між Україною та Європейським Союзом. У коментарі МЗС було зазначено, що Україна не ділить ЄС на старих чи нових членів і, власне, тому погодилася розглянути питання щодо надання безвізового режиму Румунії та Болгарії. Це питання, за повідомленням МЗС, в даний момент проходить внутрішньодержавні процедури, і після їх остаточного погодження буде прийняте відповідне рішення.

20 вересня Представник України при ЄС Роман ШПЕК висловив своє обурення коментарями Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, зазначивши, що йому дуже прикро, що “така поважна європейська інституція вдається до мови ультиматумів та шантажу”.

Україна та ЄС підписали Угоду про спрощення візового режиму 18 червня цього року і сподіваються її ратифікувати до кінця року.

Президент України своїми указами від 31 березня та 26 липня 2005 року запровадив безвізовий режим для громадян ЄС, Швейцарії та Ліхтенштейну, якщо вони прибувають на термін до 90 днів. 3 липня 2006 року уряд своєю постановою вніс відповідні зміни до Правил в`їзду іноземців та осіб без громадянства, їх виїзду з України і транзитного проїзду її територією.

Румунія та Болгарія приєдналися до ЄС з 1 січня 2007 року.