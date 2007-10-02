НУ-НС виграв суд по округу у Сєвєродонецьку

Луганський окружний адміністративний суд визнав незаконною постанову №49 окружної комісії виборчого округу №109 (місто Сєвєродонецьк) від 30 вересня 2007 року.

Цією постановою було дозволено голосування близько 6 тис. особам, яких виключили зі списку виборців згідно з інформацією прикордонної служби, повідомили УНІАН в обласному відділенні Комітету виборців України.

Позов до суду було подано уповноваженим від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” ще 30 вересня.