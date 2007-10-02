НУ-НС виграв суд по округу у Сєвєродонецьку
15:17, 02 жовтня 2007Права людини
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Дозвіл на голосування визнали незаконним
Луганський окружний адміністративний суд визнав незаконною постанову №49 окружної комісії виборчого округу №109 (місто Сєвєродонецьк) від 30 вересня 2007 року.
Цією постановою було дозволено голосування близько 6 тис. особам, яких виключили зі списку виборців згідно з інформацією прикордонної служби, повідомили УНІАН в обласному відділенні Комітету виборців України.
Позов до суду було подано уповноваженим від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” ще 30 вересня.
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