У Донецьку голова однієї з дільниць забарикадувався в будинку

У Донецьку голова 36-ої дільничної виборчої комісії 40-го округу Джасур ЛУТФУЛЛАЄВ, який є членом Соцпартії, викликав міліцію й не виходить із будинку, побоюючись за своє життя.

Як передає кореспондент УНІАН, Д.ЛУТФУЛЛАЄВ повідомив журналістам через прес-службу обласного штабу БЮТ, що йому та його сім`ї погрожують фізичною розправою. За словами голови комісії, кілька невідомих розбили його автомобіль і завдали серйозних збитків його майну.

Голова комісії боїться виходити з будинку й просить представників правоохоронних органів і засобів масової інформації захистити законність і справедливість.

У прес-службі БЮТ також повідомили, що Д.ЛУТФУЛЛАЄВУ погрожують через те, що "він викрив факт фальсифікації на виборах і розголосив його". Зараз голова комісії перебуває вдома й чекає прибуття наряду міліції.