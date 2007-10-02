На одній з дільниць бюлетені заповнювали ручкою з чорнилом, що зникає

У Криму за ініціативою Партії регіонів суд розглядає справу про інцидент на одній з дільниць.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні на прес-конференції в Сімферополі голова кримського виборчого штабу Партії регіонів Олексій БОЯРЧУК повідомив, що на одній з дільниць в Сімферопольському районі автономії (територіальний виборчий округ №2) з бюлетенів стали пропадати позначки виборців.

«На одній з дільниць при підрахунку голосів явно стали пропадати галочки, які були поставлені. Вони стали пропадати не тільки за Партію регіонів, - зазначив О.БОЯРЧУК. - Видно, десь ручка була одна встановлена з чорнилом (які потім пропадають – УНІАН) і вони (галочки – УНІАН) стали пропадати».

Як зазначив начальник штабу, на бюлетенях залишилися вм`ятини від позначок виборців, і якщо суд визнає ці бюлетені дійсними, то, можливо, на цій дільниці не дуже суттєво зміниться результат. За даними О.БОЯРЧУКА, ручкою, чорнила якої потім зникли, було заповнено близько 200 бюлетенів.

В цілому, відзначив голова кримського виборчого штабу Партії регіонів, вибори в Криму пройшли «м`яко, без скандалів, без конфліктів».

Нагадаємо, всього в Криму вісім територіальних виборчих округів.