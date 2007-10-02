Поліцейський і два професори нагороджені премією Martin Ennals Award

Відразу трьом претендентам цьогоріч була присуджена щорічна премія Martin Ennals Award (MEA), встановлена представниками найбільших правозахисних організацій.

Як повідомляє Лента.Ру, її власниками стали колишній поліцейський з Бурунді П‘єр-Клав‘є МБОНІМПА і два професори з Шрі-Ланки: Раджан ХУЛІ і Кополасингхам ШРІТАРАН.

Церемонія вручення премії, в якій бере участь верховний комісар ООН з прав людини Луїза АРБОР, проходить сьогодні, 2 жовтня, в Женеві, в честь Міжнародного дня проти насильства.

Голова журі премії Ганс ТООЛЕН назвав лауреатів "основними захисниками прав людини і демократії в їхніх країнах, де напружена боротьба за мир зробила їх роботу украй небезпечною".

П‘єр-Клав‘є МБОНІМПА служив в поліції Бурунді до 1994 року. Він провів два роки у в`язниці за помилковим звинуваченням. Вийшовши на свободу, він заснував Асоціацію по захисту прав людини і ув‘язнених в Бурунді і вів активну кампанію проти тортур.

Раджан ХУЛІ і Кополасингхам ШРІТАРАН заснували в Шрі-Ланці "Університет: вчителі за права людини" і регулярно надавали громадськості документовані докази фактів порушень прав людини, які були допущені в ході озброєного протистояння уряду і тамільських "Тигрів", повідомляє Лента.Ру.

Головна правозахисна премія MEA була заснована в 1993 році провідними організаціями по захисту прав людини: Amnesty International, Human Rights Watch, Human Rights First, Federation Internationale des Droits de lHomme, Organisation Mondiale Contre la Torture, Commission Internationale des Juristes, Diakonie Allemagne, Service International des Droits de lHomme, Front Line і HURIDOCS.