СБУ порушила 4 кримінальні справи через спроби фальсифікації виборів

За фактами втручання в роботу електронних систем, за допомогою яких підраховуються та передаються результати голосування, а також за фактами спроб підкупу виборців порушено 4 кримінальні справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сьогодні на брифінгу в Києві.

Так, зокрема, В.НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що станом на 2 жовтня у місті Саврань Одеської області зафіксовано факт підкупу виборців на користь СПУ біля ТВК №135.

Аналогічні порушення зафіксовані у місті Котовськ Одеської області на ДВК №7.

Крім того, в Донецькій області перевіряється інформація щодо можливого неправдивого надання до ЦВК відомостей про результати голосування посадовими особами ТВО №№ 48, 49, 54, 55.

За результатами перевірки буде прийнято процесуальне рішення щодо порушення кримінальної справи.

В той же час до органів прокуратури спрямовано матеріали про блокування процесу перерахунку голосів членами комісій виборчих дільниць №16 та №36 ВО №40 (зафіксовано факти вкидання бюлетенів).

Також у зв’язку із заявами громадян та окремих політичних партій проводиться перевірка щодо порушення виборчого права на виборчому окрузі №48 міста Маріуполь, де голова комісії дав вказівку не вносити дані про результати голосування до єдиної системи підрахунку голосів.

У Кіровоградській області за результатами перевірки СБУ щодо факту підкупу виборців на користь однієї із політичних сил порушено кримінальну справу.

Також до прокуратури області направлено матеріали про порушення закону про вибори на виборчих дільницях №№ 35 та 37 ВО №95 та на виборчій дільниці №128 ВО №97.

У Севастополі у зв’язку з пошкодженням пломб в місці, де зберігалися перераховані бюлетені, а саме: на дільницях №№ 78, 84, 179 ВО №225, результати голосування перераховуються.

У той же час СБУ поінформувала прокуратуру Херсонської області щодо наявності у списках виборців близько 5 тис. двійників, яких потім за результатами перевірки було вилучено із списків.

У зв’язку з цим В.НАЛИВАЙЧЕНКО закликав членів та голів дільничних виборчих комісій та окружних виборчих комісій не піддаватися спробам отримання винагороди задля внесення на користь певних політичних сил необхідних результатів, оскільки всі ці дії так чи інакше будуть відомі і каратимуться згідно з чинним законодавством.

Між тим В.НАЛИВАЙЧЕНКО висловив переконання, що завдяки своєчасному реагуванню СБУ і органів прокуратури результати дострокових парламентських виборів не будуть сфальсифіковані.

”За таких умов і за такої взаємодії ми здатні впевнено сказати, що демократичні вибори, які відбулися, не будуть сфальсифіковані», - підкреслив керівник СБУ.