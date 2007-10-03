На Чернігівщині голову ОВК госпіталізовано з інсультом

Голова окружної виборчої комісії територіального виборчого округу № 211 Анатолій ЛАВРЕНТЬЄВ, який представляє Партію регіонів, госпіталізований з діагнозом інсульт.

Про це УНІАН повідомили в Громадській мережі «Опора».

Як зазначається в повідомленні, 7 зі 124 дільничних комісій в Чернігові досі не можуть здати протоколи про підрахунок голосів.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня на брифінгу в незалежному прес-центрі «Вибори-2007» керівник виборчих програм ГМ “Опора” Олександр ЛОМАКО заявив, що близько 7.10 в окружній виборчій комісії ТВО № 211 побилися заступник голови комісії, представник від НУ-НС Сергій СОЛОМАХА та член комісії від КПУ Валерій СОЛДАТОВ.

Також повідомлялося, що після 22.00 ОВК досить довго приймала протоколи від дільничних виборчих комісій - близько 3-х протоколів за одну годину.