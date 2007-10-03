На Луганщині триває процес фальсифікації результатів виборів

Блок Юлії Тимошенко звинувачує представників деяких окружних комісій Луганщини у продовженні фальсифікації результатів виборів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі БЮТ з посиланням на кандидата у народні депутати від БЮТ Євгена КОРНІЙЧУКА.

Зокрема, за словами Є.КОРНІЙЧУКА, у 109 територіальному виборчому окрузі (м.Сєверодонецьк) голова ОВК відправив членів комісії по домівках з протоколами, щоб ті нібито могли відпочити. Кандидат в депутати підкреслив, що голова ОВК пішов на пряме порушення порядку роботи комісії, встановленого законодавством. Зокрема, згідно зі ст.92 п.1 Закону „Про вибори народних депутатів України” засідання ОВК має бути безперервним до встановлення підсумків голосування.

Генеральною прокуратурою України вже порушено кримінальну справу за цим фактом, сказав Є.КОРНІЙЧУК і наголосив, що це вже друга спроба грубої фальсифікації у 109-му окрузі. Перед цим було встановлено факт незаконного внесення близько 6 тисяч осіб до списку виборців.

Загалом на Луганщині БЮТ подав 130 адміністративних позовів до судів щодо порушень та фальсифікації результатів виборів.