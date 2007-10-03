ПСПУ звинувачує літераторів зі “СТАНу” у незаконній агітації в день виборів

Луганський обласний осередок Прогресивної соціалістичної партії України звинувачує активістів літературного об`єднання “СТАН” у проведенні незаконної агітації в день виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі громадянської мережі “Опора”, про це поінформував спостерігач організації в регіоні Олексій БРИТЮК.

За його даними, голова Луганського обласного осередку ПСПУ Любов КОРСАКОВА 1 жовтня подала до органів внутрішніх справ заяву, в який обвинувачує активістів літературного об`єднання “СТАН” в незаконній, на її думку, агітації в день виборів. Спостерігач нагадує, що 30 вересня молоді поети та письменники в центрі міста проводили своєрідну акцію – із заклеєними чорним скотчем ротами вони мовчки закликали співгромадян „залишити свій голос собі".

“Опора” зауважує, що Закон України „Про вибори народних депутатів" визначає, що передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або проти певного суб`єкта виборчого процесу (ст. 66 ч.1). Тобто дії літераторів не можна визнати передвиборною агітацією, навіть якщо б вони відкрито закликали людей не ходити на вибори. Відповідно, на ці дії не розповсюджується заборона, передбачена ст. 65 ч. 3, вважають у організації.

Водночас, за даними спостерігачів, вчора одного з лідерів “СТАНу” – Ярослава МІНКІНА викликали до Луганського міського управління внутрішніх справ. Протягом години він мусив давати пояснення, щодо, начебто неправомірних дій об`єднання в день виборів. Він повідомив, що слідчий викличе й інших учасників вуличної акції.

Л.КОРСАКОВА на прес-конференції заявила, що вимагає покарати учасників об’єднання “СТАН” за проведення цієї акції на строк від 5 до 8 років позбавлення волі.

“Опора” вважає провокаційними такі дії представника ПСПУ, які свідчать про її спроби усіма доступними методами продовжити програний партією передвиборчий процес.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня в Луганську група молодих художників і літераторів «СТАН» проводила заключну естетичну акцію бойкотування виборів під назвою «Оставь свой голос себе!».

В районі бібліотеки ім. Горького група молодих художників і літераторів із заклеєними чорним скотчем ротами за допомогою мови жестів намагалася переконати людей не брати участь у виборах.

Раніше представники «СТАН» здійснили агітаційний тур по Луганській області під назвою «Виборы есть – вибора нет!», під час якого закликали жителів регіону ігнорувати вибори і приєднуватися до неоанархомахновського руху, який планує будувати життя на основі справжньої свободи і народовладдя.

Всі учасники акції були одягнені у футболки чорного кольору з написами: «Все равно не услышат… Оставь голос себе!», «Забил на выборы – сэкономил день!».