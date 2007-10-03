Проект закону про безоплатну правову допомогу виноситься на обговорення

Міністерство юстиції виносить на громадське обговорення Проект Закону України “Про безоплатну правову допомогу”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту з посиланням на міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, законопроект розроблено на виконання положень статті 59 Конституції України, частиною першою якої закріплено право кожного на правову допомогу. Цим же положенням передбачено, що у випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно.

Крім того, зазначив міністр, розробка законопроекту передбачена виконанням обов`язків та зобов`язань України, що випливають з її членства в Раді Європи.

Так, проектом закону пропонується визначити зміст права на правову допомогу, порядок його реалізації, підстави і порядок надання безоплатної правової допомоги, державні гарантії щодо надання безоплатної правової допомоги, повноваження органів виконавчої влади у зазначеній сфері, порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб з питань надання безоплатної правової допомоги.

Зокрема, проектом передбачається, що первинна правова допомога - це надання правової інформації, консультацій та роз’яснень з правових питань, складання заяв, скарг інших документів правового характеру тощо. Така допомога має надаватися кожній особі, що її потребує - громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, в тому числі біженцям, які перебувають під юрисдикцією України.

Первинна правова допомога надаватиметься органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами публічного права, утвореними органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, фізичними особами та юридичними особами приватного права.

Надання вторинної безоплатної правової допомоги за змістом проекту Закону це - складання процесуальних документів, захист від обвинувачення, здійснення представництва інтересів осіб у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами.

Така допомога передбачається для вразливих категорій осіб, перелік яких визначено цим же проектом закону. Крім того, з урахуванням Рішення Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України а також статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України та статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення, суб’єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги визначено адвокатів та фахівці в галузі права.

Міністр юстиції зазначив, що з прийняттям означеного Закону в Україні передбачається створити механізм реалізації права на правову допомогу за рахунок коштів держави.

Зауваження та пропозиції до проекту Закону України “Про безоплатну правову допомогу” приймаються Міністерством юстиції та Центром правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції на адресу: 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, 12, або на електронну адресу: cprmj@inbox.ru .