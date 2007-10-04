КВУ констатує проблеми зі списками виборців за кордоном

Комітет виборців України отримав повідомлення про проблеми, з якими стикались виборці, що на час позачергових парламентських виборів 30 вересня перебували за кордоном.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КВУ.

Зокрема, нарікання виборців викликає розподіл громадян, що перебувають на консульському обліку, між консульськими відділами України.

Так, наприклад, на території США було створено 5 виборчих дільниць, що охоплювали штати, які належать до зон обслуговування відповідних консульств. В той же час, інколи межі цих зон не завжди логічні, наприклад штат Аляска включений до зони консульського відділу при Посольстві України у м. Вашингтон. Це створює додаткові перешкоди для громадян України, які мають долати невиправдано велику відстань до відповідного консульства.

Крім того, проблемою для деяких виборців стало Роз’яснення ЦВК щодо уточнення списків виборців на закордонних виборчих дільницях, згідно з яким виборець «особисто подає до відповідної дільничної виборчої комісії письмову заяву про включення до списку на цій дільниці». Більшість виборців не мали можливості приїхати до виборчої комісії двічі (частіше за все через значну відстань та обсяг витрат, пов`язаних з такою поїздкою). Тому деякі комісії на своїх засіданнях вирішили приймати заяви та скарги факсом або електронною поштою (за умови, що виборці передадуть оригінали цих заяв чи скарг дільничним виборчим комісіям перед отриманням виборчих бюлетенів). Виборці, які не пішли на подібні поступки, виявились обмеженими у своїх правах брати участь у голосуванні.

Ще однією проблемою для виборців стало небажання окремих закордонних виборчих комісій належно організувати процес перевірки виборців у списках. Так, КВУ отримав повідомлення про те, що Посольство України у ФРН, розташоване в Берліні, нехтувало цією процедурою, і радило виборцям, що приходили перевірити себе у списках, приходити вже безпосередньо на голосування. В результаті, значна частина виборців не змогла проголосувати, тому що в день виборів не знайшла себе в списках. Це також стосується виборців, які не перший рік перебувають на консульському обліку та брали участь у виборах 2006 р.