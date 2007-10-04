Рівненських міліціонерів покарають за недоліки в роботі?

Робоча група Генеральної прокуратури України пропонуватиме порушити перед Міністерством внутрішніх справ питання щодо притягнення до відповідальності начальника УМВС України в Рівненській області генерал-майора міліції Сергія ПІДДУБНОГО та начальника обласного управління по боротьбі з оргзлочинністю та корупцією полковника міліції Василя КОВАЛЯ за серйозні недоліки в роботі, а також питання щодо кадрового посилення керівництва УМВС та УБОЗу.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокурора області. (Прокурор області Олексій БАГАНЕЦЬ у липні 2007 року направив подання керівництву МВС про незадовільну роботу керівництва УМВС України в області щодо розкриття злочинів у сфері економіки та боротьби з корупцією – УНІАН).

У повідомленні зазначається, що робоча група, яка перевірила інформацію виконувача обов’язків міністра внутрішніх справ Михайла КОРНІЄНКА щодо відповідного подання прокурора області, дійшла висновку, що факти порушення законності працівниками міліції повністю підтверджуються.

У довідці, підготовленій працівниками ГПУ за результатами перевірки, також зазначено, що “організаційні прорахунки у діяльності керівництва УМВС та недостатньо принципове реагування на порушення законності їх підлеглими, у тому числі й за документами реагування прокурорів, є однією з умов, що сприяли вчиненню працівниками міліції злочинів, які виявлено органами прокуратури у взаємодії з іншими правоохоронними органами. Заходи, вжиті керівництвом МВС України щодо керівників УМВС у Рівненській області, не адекватні порушенням законності у діяльності органів внутрішніх справ області, стану протидії злочинності у регіоні, в тому числі її організованим формам та корупції”.

Як передає кореспондент УНІАН, на останній прес-конференції прокурор області О.БАГАНЕЦЬ заявив, що спецпідрозділ боротьби з організованою злочинністю не виявляє організовані злочинні групи в органах державної влади з корумпованими зв’язками.

За словами прокурора області, «за вісім місяців поточного року до суду скеровано всього чотири кримінальні справи про злочини організованих груп, але вони не несуть великої суспільної небезпеки. Про їх резонанс не йдеться, бо збитків у цих справах заподіяно всього на 92 тисячі гривень, а завдяки армії правоохоронців відшкодовано аж дев’ять тисяч”.