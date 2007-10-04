Єврокомісар закликає Україну до термінового покращення захисту прав людини

Комісар Ради Європи з прав людини Томас ХАММАРБЕРГ закликає Україну до термінового покращення захисту прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в оприлюдненій 3 жовтня доповіді комісара щодо захисту прав людини в Україні.

Доповідь базується на дослідженнях, які комісар провів під час візиту до України у грудні 2006 року, коли Т.ХАММАРБЕРГ відвідав Київ, Львів та Одесу і зустрівся з представниками української влади, членами уряду, депутатами, представниками громадянського суспільства та провідними експертами з питань прав людини.

Комісар, зокрема, стурбований корупцією в судових процесах, занадто широкими наглядовими функціями прокуратури та тривалістю судових процесів. У зв’язку з цим комісар рекомендує українській владі вжити негайних заходів для подолання цих недоліків в сфері юстиції.

У доповіді також відзначаються . Т.ХАММАРБЕРГ рекомендує здійснити низку заходів, зокрема, щодо встановлення зрозумілої політики з обліку випадків неправильної поведінки представників міліції, а також з покрашення медичних та санітарних умов в СІЗО.

У доповіді також вказується на , які визначені урядом як найбільш термінові пріоритети. Комісар зазначає, що проблема жорстокості стосовно жінок є чітко визначеною суспільною проблемою, і рекомендує конкретні кроки з покращення ситуації. За словами комісара, термінові кроки необхідні і в покращенні захисту прав дитини, і в боротьбі з порнографією, наркотиками та торгівлею людьми.

Комісар Ради Європи також занепокоєний розповсюдження ВІЛ/СНІД в Україні і рекомендує національній владі покращити доступ до лікування, реабілітації та соціальної реінтеграції людей, уражених вірусом. Комісар закликає уряд терміново створити національний план дій для зупинення пандемії, включивши до цього плану значну інформаційну кампанію.

У доповіді висловлюється занепокоєння виключенням із суспільного життя осіб похилого віку, бездомних та “вуличних” дітей.

Комісар також наголошує на необхідності усунення обмежень щодо застосування законів про права меншин. За його словами, необхідно забезпечити соціальну інтеграцію ромів та кримських татар, а також ефективно імплементувати Європейську хартію регіональних мов і мов меншин в систему освіти.

Крім того, Т.ХАММАРБЕРГ наголошує на необхідності забезпечення легального статусу власності релігійних общин та на важливості виконання судових рішень щодо повернення власності і на сприянні посиленню діалогу між релігійними течіями.

Комісар Ради Європи також закликає Україну ратифікувати Конвенцію Ради Європи щодо дій проти торгівлі людьми і якнайшвидше застосувати її положення на практиці.

У своїй доповіді комісар Ради Європи також висловив сподівання, що новий українській уряд дослухається його рекомендацій і втілить їх у життя.