КВУ закликає тих, що не знайшов себе у списках, подавати скарги до міліції

Комітет виборців України закликає громадян, що не знайшли себе у списках виборців, подавати скарги до органів внутрішніх справ.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Комітету виборців України.

Як йдеться у документі, “навіть по закінченні позачергових виборів народних депутатів України до Комітету виборців України продовжують надходити скарги виборців про те, що вони не змогли проголосувати, оскільки не знайшли себе в списках”. Тому КВУ вважає, що проблеми зі списками виборців позбавили реалізації свого конституційного права сотень тисяч громадян.

На думку КВУ, такі порушення не повинні залишитися безкарними. “Тим більше, що відповідно до ч.2 ст.212-7 Кодексу про адміністративні правопорушення за надання недостовірного списку виборців передбачено штраф у розмірі від 25 до 50 неоподаткованих мінімумів громадян. Механізмом покарання винних у низькій якості списків виборців КВУ бачить написання заяв громадянами України до органів внутрішніх справ щодо притягнення до адміністративної відповідальності керівників робочих груп з обліку виборців”, - зазначається в заяві.

КВУ нагадує, що адміністративне стягнення накладається не пізніше як у двомісячний термін з моменту вчинення правопорушення (а таким можна вважати 9 вересня - останній день коли робочі групи повинні виготовити списки виборців), тобто до 9 листопада. Тому КВУ закликає громадян вже зараз подавати такі заяви.