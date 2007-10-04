Європа збільшує фінансування для контролю морських кордонів

Комітет з питань бюджету Європарламенту на своєму засіданні 3 жовтня проголосував за пропозицію майже вдвічі збільшити фінансування в 2008 році Європейського агентства з управління операційною співпрацею на зовнішніх кордонах країн-членів ЄС (ФРОНТЕКС).

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, депутати вирішили додатково виділити на операції ФРОНТЕКСу в 2008 році 30 млн. євро. В 2007 році бюджет цього агентства становив 35 млн. євро.

Ці гроші, на переконання депутатів, допоможуть боротьбі з нелегальною міграцією на південних кордонах ЄС, зокрема, в Мальті.

“Політичний сигнал цього голосування говорить сам за себе. Наша мета – збільшити тривалість місії ФРОНТЕКС у Середземному морі, зокрема, для того, щоб забезпечити роботу місії в пік імміграційного сезону з початку травня до жовтня”, - заявив з цього приводу Сімон БУЗУТІЛЛ (група народних партій, Мальта).

Водночас, депутати вирішили заморозити одну третину адміністративних видатків ФРОНТЕКСу, допоки він не покращить ефективність використання коштів.

Як повідомляв УНІАН, цього року ФРОНТЕКС започаткував роботу прикордонної патрульної мережі. В рамках цієї роботи здійснюється координація дій на морських кордонах таких країн-членів ЄС, як Португалія, Іспанія, Франція, Італія, Словенія, Мальта, Греція та Кіпр.

Рада ЄС (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС) на своєму засіданні 14-15 грудня 2006 року запропонувала ФРОНТЕКСУ створити якомога швидше разом із країнами-членами постійну мережу прибережного патрулювання південних морських кордонів ЄС.

На сьогодні до Централізованого реєстру технічного обладнання, доступного для використання, якій створює ФРОНТЕКС, входять 21 літак, 24 вертольоти, 115 човнів, 3 мобільних радари, а також прилади прикордонного контролю та перевірки. До реєстру внесено ті технічні засоби країн-членів, які можуть бути надані для використання іншій країні-члену ЄС в рамках спільних операцій з протидії нелегальній міграції, координованих ФРОНТЕКСом.