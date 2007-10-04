У Криму на 56-ій виборчій дільниці округу №8 вибори визнано недійсними

У Криму на 56-ій виборчій дільниці територіального виборчого округу №8 (включає Красногвардійський, Нижньогірський, Первомайський і Роздольненський райони автономії) вибори визнано недійсними.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила в телефонній розмові голова окружної комісії ТВО №8 Олена МАРТИНОВА.

За її інформацією, на 56-ій дільниці не сходились дані протоколу і дані комп`ютера, внаслідок чого було ухвалено рішення перевірити всі бюлетені на дільниці.

За словами О.МАРТИНОВОЇ, було виявлено грубі порушення: на всіх бюлетенях не виявилося підписів членів дільничної комісії. «Таким чином, 100% бюлетенів дільниці №56 виявились недійсними, а, отже, й вибори на даній дільниці – недійсні», - констатувала вона.

О.МАРТИНОВА пояснила даний інцидент тим, що в дільничній комісії на 56-ій дільниці працювали молоді недосвідчені люди. «Не спеціально ж вони це робили (не поставили підпис на бюлетенях – УНІАН)?! Не знали просто», - сказала голова окружкому територіального виборчого округу №8.

Загалом, за її словами, «на окрузі ситуація нормальна, протоколи передано до ЦВК, уточнюються дані лише щодо деяких протоколів».