Росія: Рік після смерті Анни Політковської

Впродовж цього тижня люди з усього світу вшановуватимуть пам`ять Анни Політковсьвої – російської журналістки, вбитої 7 жовтня 2006 року в Москві. На даний момент майже достеменно відомо, що Анну вбили через її журналістську роботу, в якій вона висвітлювала порушення прав людини в Росії. Те, що розслідування її смерті та пошук винних досі не закінчилися, на думку Amnesty International, не що інше, як брак політичної волі та небажання притягувати до відповідальності винних у замовленні цієї смерті.

За останні два місяці цього року за підозрою в причетності до вбивства Політковської було заарештовано принаймі 12 осіб. Однак декількох звільнили через те, що вони мали алібі. Серед офіційно оголошених підозрюваними в цій справі: співробітники Міністерства внутрішніх справ, Федеральної служби безпеки та колишній голова місцевої адміністрації в Чечні. Незважаючи на це, минув вже рік після вбивства журналістки, а досі не тільки не знайдено вбивцю, а й не зрозуміло, хто саме замовив вбивство. Колеги журналістки з «Нової газети» занепокоєні теперішнім станом слідства та вважають, що замовники вбивства не отримають справедливого покарання. Адвокат трьох затриманих братів-чеченців за підозрою у причетності до вбивства Політковської заявив, що з його клієнтами жорстоко поводилися під час слідства. Ця заява, так само як і те, що декількох підозрюваних затримували помилково, наштовхує на думку, що слідство ведеться з порушеннями процедури та законів.

Анну Політковську переслідували за гостру критику політики та дій уряду Росії. Після того, як у 1999 році вона почала писати про збройний конфлікт у Чечні та на Північному Кавказі, її декілька разів затримували, неодноразово залякували та погрожували вбити. Журналістка проводила інтерв’ю з жертвами тортур і жорстокого поводження, як росіянами, так і чеченцями, представниками інших етнічних груп, а також з тими, хто так і не зміг домогтися відновлення правосуддя за порушені права. За висвітлення у своїх статтях проблем порушення прав людини, за змалювання рівня корупції в країні влада звинувачувала Анну у пособництві терористам та називала «ворогом російського народу». Однак все це не тільки не зупинило журналістку, а й навпаки підштовхнуло до продовження роботи по темах, висвітлювати які вона вважала свої обов’язком.

На сьогоднішній день усі, хто працює у сфері прав людини в Росії, а це правозахисники, адвокати та журналісти, продовжують зазнавати погроз, залякувань та переслідувань. Більшість з них не говорить про це вголос, однак Amnesty International отримує інформацію від самих жертв, які розповідають про погрози та накази замовкнути. Непокоїть і те, що подібні нападки відбуваються як з боку урядових, так і неурядових осіб.

Журналістка Фатіма Тлісова пише про Північний Кавказ для кількох агенцій новин. Вона одна з тих, хто зазнав переслідувань. На початку цього року під час прес конференції у Вашингтоні вона розповіла про свої підозри та страхи за власне життя, поки вона жила у Нальчику в Кабардино-Балкарії. Ще про один приклад переслідувань розповів Магомет Мутсомгов – правозахисник з Інгушетії, голова правозахисної організації, що допомагає родичам «зниклих осіб» та жертвам тортур. За його словами, він відчував, що за ним спостерігають та весь час переслідують.

Світлана Ганнушкіна , голова комітету «Громадянське сприяння», член ради Правозахисного центру «Меморіал»:

Протягом другої Чеченської війни (1999- ) Чечня стала основним предметом діяльності Анни і місцем, яке вона постійно відвідувала. Чечня перетворила її і стала суттю її життя. Для багатьох її статті про другу військову кампанію в Чечні дозволили дізнатися правду, якщо вони все ще бажали знати це.

Проте вона не переставала писати. Вона переймалася долею людей і вимагала відповіді від слідчих, прокурорів і військових. Вона отримувала погрози по телефону і в листах, не тільки в Москві, але і в Чечні.

Я не вірю, що Анна боялася. Те, що відбувалося навколо неї, було настільки жахливим, що її власний страх ставав малозначимим.

Анна відповідала на кожне прохання допомогти, кожен крик болю. І її голос був уже таким гучним, що його чули в найдальших куточках нашого маленького світу. Ми продовжуємо чути її і сьогодні, бо багато людей були охоплені цим.

Я дуже хочу, щоб люди, які прибудуть до Москви 7 жовтня, пронесли її фотографію вулицями міста і пішли до кладовища. Щоб російський президент Путін, який заявив, що її вплив на політичне життя в Росії мінімальний, побачив, що це неправда.

Вона продовжуватиме впливати, її статті протистоятимуть байдужості і пасивності, її голос чутиметься довго, так довго, поки є люди, яким потрібен захист, чиє горе не може бути проігнороване. Її статті читатимуться іншими поколіннями, які візьмуть відповідальність за те, що відбувається в цьому світі.

Осман Болієв, правозахисник, який був затриманий і підданий тортурам у листопаді 2005:

Анна Політковська була однією з людей, які врятували моє життя. Через її статті люди дізналися, що відбувається на Північному Кавказі, і саме тому мене відпустили. Але вона втратила своє життя через таку роботу. Я думаю, що вона була справжнім героєм, вона знала, що її життя під загрозою, але продовжувала робити свою роботу.

Вона була також справжнім патріотом, вона зробила це, тому що турбувалася про людей в Росії, зокрема про тих, які живуть на Північному Кавказі. В певному сенсі вона несла прапор для тих, хто опікується правами людини, і ми маємо підхопити його зараз.

Магомет Мутсомгов , правозахисник, чий брат Башир Мутсомгов зник в 2003 році:

Статті Анни Політковської про викрадення в Інгушетії продемонстрували систематичні порушення прав людини в регіоні. Вона безстрашно повідомляла національну і міжнародну публіку про масштаби беззаконня на Північному Кавказі і цим підтримувала моральний стан родичів викрадених людей.

Анна зуміла пробитися через завісу мовчання, нав`язану регіону, і журналісти зі всього світу приїхали на Кавказ, щоб розповісти правду про безкарність, яка там панує. Розголошення правди про викрадаення і безкарність властей призвели до скорочення кількості викрадень в Інгушетії протягом певного періоду часу.

Дмитро Муратов, редактор "Нової газети", де працювала Анна Політковська:

Справа Анни Політковської розпадається; установка є такою, що це повинно закінчитися нічим, нулем. Це було зроблено через просочення секретної інформації. Кілька високопоставлених осіб з різних урядових структур, від силовиків до спецслужб, зробили витік інформації про цей випадок.

Вони розповсюдили список затриманих. Це безпрецедентно. Чому це було зроблено? Тому що був наказ зробити це таким чином, що сховати решту учасників цієї справи.

Всі фотографії і біографії з інформацією міліції про затриманих були оприлюднені в інтернеті і в двох таблоїдах.

Amnesty International вважає, що уряд РФ повинен негайно та чітко висловити свою позицію щодо необхідності захисту журналістів, адвокатів та правозахисників, котрі висвітлюють ситуацію з правами людини в країні.

Організація також просить уряд РФ та Чечні зробити все необхідне, щоб незалежні журналісти та спостерігачі, включаючи іноземних репортерів, могли проводити свою роботу в країні без страху репресій та переслідувань.

Більш того, Amnesty International звертається до уряду Росії із закликом захищати журналістів, правозахисників та адвокатів та вчасно й ефективно проводити розслідування всіх випадків злочинів, скоєних проти них. Винні у скоєні таких злочинів, включаючи замовників чи тих, хто це планує, повинні негайно притягуватися до відповідальності.

Amnesty International