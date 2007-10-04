Вибори судді Європейського суду від України відкладено до січня 2008 року

Парламентська Асамблея Ради Європи на своєму засіданні прийняла рішення про перенесення виборів судді Європейського суду від України на січень 2008 року.

Як повідомляє офіційний сайт Ради Європи, причиною відтермінування виборів судді Європейського суду від України стало подання одним із переможців українського квітневого конкурсу з добору кандидатів на посаду судді Європейського суду від України Василем МАРМАЗОВИМ заяви про відкликання своєї кандидатури з особистих причин.

У зв‘язку з цим, ПАРЄ звернулася до українського уряду з проханням доповнити список кандидатів від України до листопада 2007 року, замінивши кандидатуру В. МАРМАЗОВА на іншу.

Не зважаючи на виданий 14 вересня президентом України указ, який по суті скасовував результати квітневого конкурсу і відкликав список кандидатів на посаду судді Європейського суду, ПАРЄ відмовилася вилучити увесь список кандидатів від України, не знайшовши «жодних виняткових обставин, які б виправдовували прийняття вилучення українського списку кандидатів на посаду судді Європейського суду у відповідності до Рекомендацій ПАРЄ».

В цей же день ПАРЄ розглядала і відхилила кандидатури претендентів на посаду судді Європейського суду від Молдови, Азербайджану, Сан-Марино, Туреччини та звернулася до урядів цих країн з проханням надати нові списки кандидатів на посади суддів Європейського суду в жовтні 2007 року. Парламентською Асамблеєю також було відтерміновано до січня 2008 року обрання судді Європейського суду від Ірландії через самовідвід одного з кандидатів.