Прес-конференція організаторів і учасників міжнародного правозахисного кінофестивалю «Ступени»

5 жовтня - 10-30 - Прес-конференція організаторів і учасників міжнародного правозахисного кінофестивалю «Ступени». Учасники: президент фестивалю Ігор Парфенов, директор з розвитку міжнародних програм Всесвітнього суспільства захисту тварин (WSPA) Нік Галье (Великобританія), голова державної служби кінематографії України Ганна Чміль і російський актор Микита Джігурда (РІА “Новости”, вул. Станіславського, д.3, к.50). Акредитація на місці за редакційними посвідченнями. Телефон: 279-56-35.

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