Прес-конференція на тему: “Чи потрібен Україні закон про зброю?”

8 жовтня - 12-00 - Прес-конференція на тему: “Чи потрібен Україні закон про зброю?" Організатор - МГО "Міжнародна антитирерористична єдність"(МАЄ). Учасники: почесний голова правління МАЄ Василь Крутов, голова правління МАЄ Олександр Дічек, фахівці Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства юстиції (“Укрінформ”, вул. Б. Хмельницького, 8/16). Телефони: 244-90-47, 279-22-42

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