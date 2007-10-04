13 жовтня о 12-00 в УНІАН відбудеться презентація другого тому книги “Роман Шухевич. В документах радянських спецслужб”. В продовжені книги оприлюднені свідчення, які до сьогодні знаходилися у таємному архіві КДБ та були недоступні для історичного вивчення. Учасники: Михайло Ратушний - голова правління Інституту національного державознавства, за сприяння якого книга побачила світ; Юрій Шухевич – син командира УПА, Володимир Сергійчук - професор, науковий редактор видання; Сергій Кокін – канд..історичних наук, директор спеціалізованого архіву СБУ (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 203-70-61. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.