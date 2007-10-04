Презентація другого тому книги “Роман Шухевич. В документах радянських спецслужб”

17:18, 04 жовтня 2007
Права людини
1

13 жовтня о 12-00 в  УНІАН відбудеться презентація другого  тому книги “Роман Шухевич. В документах радянських спецслужб”.  В  продовжені книги оприлюднені свідчення, які до сьогодні знаходилися у таємному архіві КДБ та були недоступні для історичного вивчення.  Учасники: Михайло Ратушний - голова правління Інституту національного державознавства, за сприяння якого книга побачила світ; Юрій Шухевич – син командира УПА, Володимир Сергійчук  - професор, науковий редактор видання; Сергій Кокін – канд..історичних наук, директор спеціалізованого архіву СБУ (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).  Телефон: 203-70-61. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter