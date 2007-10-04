Amnesty International виступає проти введення лікарями летальної ін’єкції

Лікарі та медсестри не повинні приймати участь у замовлених урядом стратах – це порушення етики медичного працівника, заявляє сьогодні у своєму новому звіті Amnesty International.

Звіт «Страта за допомогою летальної ін’єкції – 25 років отруєнь» розглядає проблему законодавчих та етичних сторін використання хімічних препаратів для виконання смертної кари у різних країнах світу.

«Майбутніх медиків вчать працювати заради благополуччя та здоров’я пацієнтів, а зовсім не для того, щоб вони виконували страти людей на замовлення уряду. Найпростіший спосіб розв’язати дилему, що постає, коли лікар чи медсестра, які давали клятву Гіппократа, вбивають людину, вводячи їй смертельну ін’єкцію, - це заборонити саму смертну кару», – говорить Джим ВЕЛШ, координатор програми Amnesty International «Здоров’я та права людини».

За наявними даними, за період з 1982 року принаймні одну тисячу людей було страчено за допомогою ін’єкцій: 3 в Гватемалі, 4 в Таїланді, 7 на Філіппінах, більш ніж 900 в США та ймовірно кілька тисяч в Китаї (ця країна не повідомляє кількість страчених осіб).

Для проведення ін’єкційної страти зазвичай використовують три хімічні сполуки – тіопентал натрію, щоб особа негайно втратила свідомість, панкуроній бромід, щоб паралізувати м’язи, та хлорид калію для зупинки серця.

Лікарі неодноразово заявляли про те, що помилки у кількостях розчинів призводять до страждань засуджених. Недостатня кількість введеного тіопентал натрію призводить до того, що його дія припиняється ще до зупинки серця і людина відчуває величезний біль, коли вводиться інший препарат та зупиняється серце. Однак через параліч м’язів засуджений не може повідомити про цей біль.

Саме через це ветеринарні лікарі не застосовують ці хімічні розчини для анестезії тварин. Однак в американському штаті Техас ті сполуки, які заборонено застосовувати дна тваринах через те, що вони можуть викликати значний біль, постійно використовують для виконання смертної кари, - повідомляє Amnesty International.

«Застосування летальних ін’єкцій не вирішує невід’ємних проблем самої смертної кари – це жорстоко, невідворотно, величезним є ризик страти невинної людини, крім того, сама смертна кара є неефективною з точки зору контролю за злочинністю, - говорить Джим ВЕЛШ. - Уряди ставлять лікарів та медперсонал у неможливе становище, змушуючи їх виконувати дії, що суперечать етичному кодексу лікаря».

Amnesty International звернулася до світових лідерів із закликом відмовитися від застосування смертної кари, першим кроком до цього рішення стане введення мораторію на застосування смертної кари, що може бути проголосовано на відкритій зараз сесії Генеральної Асамблеї ООН.