Льотчик МАУ, затриманий за підозрою у вживанні алкоголю, приймав ліки

Комісія Державіаадміністрації завершила розслідування інциденту в Стокгольмі з пілотом авіакомпанії „Міжнародні Авіалінії України”.

Як повідомляє прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку, згідно з результатами розслідування, під час відпочинку в готелі командир літака Микола ЛЕБЕДЄВ «як заспокійливий приймав „Корвалол” в кількості 3 прийоми по 40 крапель».

Як наголошується в повідомленні, в ході передполітної підготовки працівник служби посадки пасажирів аеропорту «Арланда» зв`язався по телефону з офіцером митниці в зв`язку з припущенням, що від одного з членів екіпажа пахло алкоголем. Поліцейський патруль на місці наказав екіпажу пройти тест на наявність алкоголю в організмі за допомогою пробірки з фільтром (тест LAU), який показав позитивний результат у капітана.

Проте результат аналізу крові М.ЛЕБЕДЄВА показав негативний результат етанолу в крові, що довело помилковий результат алкотесту при проведенні проби видиху повітря, наголошується в повідомленні.

В зв`язку з цим, за підсумками розслідування, командирові повітряного судна М.ЛЕБЕДЄВУ повернено свідоцтво, і 3 жовтня він повернувся до виконання своїх службових обов`язків.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня 2007 року при виконанні чартерного рейсу AUI 7771 авіакомпанією «Міжнародні Авіалінії України» за маршрутом Київ – Стокгольм (Швеція) – Париж (Франція) – Тенеріфі (Іспанія) – Київ в аеропорту «Арланда» (Стокгольм) поліція аеропорту провела перевірку на алкотест екіпажу. В результаті, у командира повітряного судна М.ЛЕБЕДЄВА було вилучено свідоцтво пілота, і він був усунений від виконання рейсу через підозру у вживанні алкоголю.

Авіакомпанія "МАУ" замінила його пілотом-інструктором. Рейс AUI 7771 було виконано із затримкою 6 годин 30 хвилин. На борту літака перебувало 157 пасажирів і 6 членів екіпажу.