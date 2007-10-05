ПАРЄ закликає провести міжнародне розслідування вбивства Політковської

УНІАН. Комісар Ради Європи з прав людини Томас ХАММАРБЕРГ називає головним позитивом в Україні бажання політиків покращувати захист прав людини.

Про це він заявив в інтерв’ю УНІАН, коментуючи свою доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні.

“Це дуже позитивна поведінка, коли політики дійсно зацікавлені в покращенні ситуації”, - сказав він.

Група депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) запропонувала країнам-членам Ради провести міжнародне розслідування обставин загибелі журналістки російської "Новой газеты" Анни Політковської.

Відповідну заяву депутати розповсюдили в Асамблеї, передає РІА «Новости».

Росія повинна забезпечити незалежність роботи правоохоронних органів, що розслідують вбивства журналістів, говориться у заяві.

Парламентарі пропонують країнам-членам Ради Європи визнати "критичну ситуацію з незалежними журналістами в Росії".

У документі наведені дані з посиланням на організацію "Репортери без кордонів", згідно з яким, з 2000 року в Росії було убито 21 журналіста.

Всього документ підписали 34 парламентарі з Болгарії, Німеччини, Норвегії, Румунії, Молдавії, Естонії, Литви, Польщі, Грузії, Албанії, Сербії та Іспанії.

Як відомо, оглядач "Новой газеты" А.Політковська була застрелена 7 жовтня 2006 року в під`їзді будинку на Лісовій вулиці в Москві. Генпрокурор РФ Юрій ЧАЙКА узяв під особистий контроль розслідування цієї справи. Як основну слідство розглядає версію, пов`язану з професійною діяльністю журналістки. Підозрюваними у справі проходять 11 осіб, під вартою знаходяться дев`ять підозрюваних.