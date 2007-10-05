Суд Чилі видав ордер на арешт вдови і дітей Піночета

Чилійський суд у четвер, 4 жовтня, видав ордер на арешт вдови Аугусто Піночета і його п`ятьох дітей у зв`язку із справою про розкрадання державних коштів і їх переводу на рахунки в банки США, передає агентство AFP.

За повідомленнями поліції, троє з п`яти дітей колишнього диктатора: Аугусто, Марко і Лючія - були затримані і відправлені в поліцейську дільницю в місті Сантьяго.

Крім того, суддя Карлос СЕРДА видав санкцію на арешт ще 17 чоловік з оточення Піночета, включаючи його помічників і адвокатів, передає Лента.ру.

Аугусто Піночет, що очолював Чилі з 1973 до 1990 року, помер в результаті інфаркту 10 грудня 2006 року на 92-му році життя. За час правління очолюваної Піночетом хунти в Чилі проводилися масові чистки, в результаті яких загинули більше трьох тисяч чоловік.

Самого Піночета не раз намагалися притягти до відповідальності за розкрадання державних коштів і переведення їх за кордон. Так, в доповіді, підготовленій для Сенату США в 2006 році, стверджувалося, що він приховував свої статки в провідних американських банках, включаючи Bank of America і Citigroup.

Піночету нібито належало більше сотні рахунків в дев`яти різних банках, через які він відмив не менш як 15 мільйонів доларів, а за іншими відомостями - близько 30 мільйонів.