На 9 років посадять громадянку, яка викрадала і продавала дітей

Апеляційний суд Вінницької області засудив громадянку Молдови до 9 років позбавлення волі за викрадення та торгівлю дітьми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні Центру громадських зв`язків Управління МВС у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, засуджена 24-річна молдаванка до України приїхала наприкінці 2006 року та виживала за рахунок жебракування. Через деякий час у Вінниці жінка влаштувалась нянею в одну із циганських родин, де доглядала за 11-літньою і 8-літньою дівчатами.

Під приводом відвідування свята новорічної ялинки, молдаванка викрала та вивезла дітей з міста. Вона примушувала їх жебракувати, а старшу дівчинку у Києві продавала за 50 грн. для сексуальних втіх. Гроші, які випрошували дівчата, засуджена витрачала на себе, купуючи викраденим лише мінімум їжі. Також вона фізично знущалась над ними.

За заявою про пропажу неповнолітніх дітей міліція оголосила в розшук засуджену, а Старогородською районною прокуратурою Вінниці було порушено кримінальну справу за ст. 149 ч. 2 Кримінального кодексу України (торгівля неповнолітніми дітьми).