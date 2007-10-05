Єврокомісар закликає Україну до незалежності Конституційного суду

Комісар Ради Європи з прав людини Томас ХАММАРБЕРГ закликає Україну забезпечити незалежність Конституційного Суду.

Про це він заявив в інтерв’ю кореспонденту УНІАН.

“Я думаю, що те, що трапилося з Конституційним Судом є симптомом того, що є потреба убезпечити, аби всі аспекти судової системи, включаючи Конституційний Суд, були абсолютно відсторонені від політиків”, - сказав комісар Ради Європи.

За словами Т.ХАММАРБЕРГА, є кілька механізмів, якими можна убезпечити незалежність цього органу: змінити систему призначення суддів, термін їхнього перебування на посаді.

“Це також вимагає, щоб всі політики поважали незалежність суду. Це абсолютно важливо. Інакше, Конституційний Суд буде використовуватися як політичний засіб однією чи іншою політичною групою”, - сказав комісар Ради Європи.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня комісар Ради Європи з прав людини Т.ХАММАРБЕРГ представив доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні за підсумками свого візиту до України у грудні 2006 року. .

В документі комісар закликав українську владу до термінового покращення захисту прав людини. Документ звертає увагу на проблеми судової системи, системи утримання ув’язнених, проблему жорстокості стосовно жінок, низький рівень захисту прав дітей, швидке розповсюдження ВІЛ/СНІД в Україні, проблеми соціальної адаптації національних меншин, осіб похилого віку, “вуличних” дітей.