Європа готова надати Україні допомогу на розвиток прав людини

Комісар Ради Європи з прав людини Томас ХАММАРБЕРГ готовий допомогти українській владі в отриманні технічної допомоги від Європейського Союзу на розвиток прав людини в Україні.

Про це він заявив в інтерв’ю кореспонденту УНІАН, коментуючи свою доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні.

“Якщо новий уряд буде зацікавлений в цьому, я зможу знайти аргументи для такої допомоги з боку ЄС”, - сказав він.

Т.ХАММАРБЕРГ зазначив, що багато рекомендацій, висловлених в його доповіді потребують як фінансових ресурсів, так і часу для реалізації.

“Але я думаю, що інвестиції в захист прав людини включаючи побудову ефективної системи юстиції на основі судів. Це хороші інвестиції, оскільки вони об’єднують суспільство і розвивають довіру між громадянами та владою”, - сказав комісар Ради Європи.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня комісар Ради Європи з прав людини Т.ХАММАРБЕРГ представив доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні.

В документі комісар закликав українську владу до термінового покращення захисту прав людини. Документ звертає увагу на проблеми судової системи, системи утримання ув’язенних, проблему жорстокості по відношенню до жінок, низькій рівень захисту прав дітей, швидке розповсюдження ВІЛ/СНІД в Україні, проблеми соціальної адаптації національних меншин, осіб похилого віку, “вуличних” дітей.

Рада Європи – міжнародна організація, що об’єднує 47 європейських країн. Головний пріоритет діяльності – захист прав людини.

Європейський Союз – політичний та економічний союз, до якого входять 27 європейських країн.