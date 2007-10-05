Єврокомісар з прав людини відвідає Україну на початку 2008 року

Комісар Ради Європи з прав людини Томах ХАММАРБЕРГ планує відвідати Україну на початку наступного року.

Про це він заявив в інтерв’ю кореспонденту УНІАН.

“Я сподіваюсь приїхати на початку наступного року”, - сказав він.

Комісар зазначив, що планує в ході своєї поїздки поспілкуватися з новим українським урядом щодо імплементації рекомендацій, які містяться його доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні, оприлюдненій 3 жовтня.

“Це буде дискусія щодо того, як були зрозумілі ці рекомендації, як розпочалася робота над ними”, - сказав комісар, додавши, що буде радий обговорити, яку допомогу він може надати українській владі.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня комісар Ради Європи з прав людини Т.ХАММАРБЕРГ представив доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні.

В документі комісар закликав українську владу до термінового поліпшення захисту прав людини. Документ звертає увагу на проблеми судової системи, системи утримання ув’язнених, проблему жорстокості стосовно жінок, низький рівень захисту прав дітей, швидке розповсюдження ВІЛ/СНІД в Україні, проблеми соціальної адаптації національних меншин, осіб похилого віку, “дітей вулиці”.