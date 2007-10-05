Порушено кримінальну справу проти членів виборчої дільниці на Буковині

Прокуратурою Глибоцького району Чернівецької області за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права громадян при проведенні позачергових виборів до Верховної Ради України, порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 157 Кримінального кодексу України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України.

Як зазначається у повідомленні, під час проведення додаткової перевірки було встановлено, що службові особи - члени виборчої дільниці № 68 територіального виборчого округу № 209, розташованої в смт Глибока Чернівецької області, впродовж 27-28 вересня 2007 року шляхом підкупу перешкодили вільному здійсненню виборчого права громадян України, виборців зазначеної дільниці.

Зокрема, їм було запропоновано отримати грошові кошти в сумі 40 грн. за голосування на користь однієї з політичних партій.

На даний час у порушеній кримінальній справі проводяться відповідні слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, співробітники СБУ задокументували факти підкупу громадян службовими особами виборчої дільниці № 68 ТВО № 209 (Глибоцький район Чернівецької області). 3 жовтня СБУ в порядку ст. 97 Кримінально-процесуального кодексу України передала до органів прокуратури матеріали, на підставі яких порушено кримінальну справу стосовно осіб (представники СПУ), які перешкоджали здійсненню виборчого права у ході голосування на дострокових парламентських виборах.