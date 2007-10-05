Рівненські прикордонники затримали 70 місцевих жителів

На Рівненщині прикордонники зупинили 70 місцевих жителів, які зібралися по ягоди до сусідньої Білорусі.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, прикордонні наряди застави „Березове”, що у Рокитнянському районі Рівненської області, завернули вчора дві групи місцевих жителів загальною кількістю 70 осіб, які намагалися поза пунктами пропуску потрапити до Білорусі. «На тому боці» люди хотіли назбирати журавлини, що росте на болотах Мерлінського полігону. Білоруських населених пунктів поблизу полігону немає, тому жителі українського прикордоння ще з радянських часів звикли запасатися ягодами саме там. Людей не лякає ані загроза штрафу, ані навіть те, що білоруське законодавство значно суворіше щодо порушників кордону.

Усього з початку сезону співробітники Державної прикордонної служби України на цій ділянці у 138 випадках не допустили незаконно перетинання кордону понад 2 800 особами, понад третина з яких - діти.