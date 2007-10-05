У батька відібрали двох дітей, яких він ”ростив” у коробках з-під бананів

На Тернопільщині порушено кримінальну справу за фактом злісного невиконання 52-річним батьком з смт. Товсте Заліщицького району обов‘язків з догляду за дітьми.

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, через відсутність належного харчування, діти змушені були просити на хліб у чужих людей. Їхній батько навіть не намагався оформити документи на державну допомогу. «Після смерті матері від туберкульозу, чоловік взагалі не займався вихованням доньки і сина, не піклувався про їхнє здоров‘я. Гроші, які часом з’являлися у чоловіка, він пропивав», – розповіла вона. За її словами, діти жили у будинку без газу та світла, а замість ліжок спали у коробках з-під бананів.

Відсутність піклування призвела до дефіцитної анемії в 11-річної дівчинки та затримки психомоторного розвитку у 4-річного хлопчика. Ці та інші недуги зафіксували лікарі Заліщицького обласного комунального дитячого санаторію, куди дітей направили працівники служби у справах дітей Заліщицької РДА. Зараз обоє дітей перебувають в інтернаті. Вирішується питання про позбавлення чоловіка батьківських прав.

Загалом, з початку року органами прокуратури області порушено 15 кримінальних справ стосовно батьків, які не виконували обов‘язків по догляду за дітьми.