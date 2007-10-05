8 жовтня - 13-00 - Відбудеться прес-конференція на тему: „Діти трудових мігрантів - чиї вони?". Організатор - Міжнародний жіночий правозахисний центр „Ла Страда-Україна” спільно з Міністерством освіти і науки України. У заході візьмуть участь заступник директора Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Іван Цушко, президент Міжнародного жіночого правозахисного центру „Ла Страда-Україна” Катерина Левченко (Укрінформ, вул. Б. Хмельницького, 8/16). Телефони: 205-37-36, 205-36-94; e-mail: info@lastrada.org.ua Вхід за службовими посвідченнями або картками НСЖУ.