Засідання Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства «Забезпечення прав дітей з особливими потребами»

Проводиться акредитація на засідання Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства, на якому розглядатиметься проект Державної доповіді про становище дітей в Україні за підсумками 2006 року «Забезпечення прав дітей з особливими потребами» та обговорюватиметься план роботи Міжвідомчої комісії на наступний рік. В заході візьмуть участь голова Міжвідомчої комісії, міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Віктор Корж, члени комісії – представники центральних органів виконавчої влади та громадських організацій. Засідання відбудеться 9 жовтня о 10-00 (вул. Еспланадна, 42, конференц-зал, 2 поверх). Телефони: 289-95-05, 8 (067) 956-74-40.