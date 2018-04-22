Томас Хаммарберг: “Я готовий допомогти Україні знайти гроші для захисту прав людини”

3 жовтня комісар Ради Європи з прав людини Томас Хаммарберг оприлюднив свою доповідь щодо ситуації в області фундаментальних свобод в Україні. Цей документ, що став результатом візиту комісара до України в грудні 2006 року, став першою за 12 років членства України в Раді Європи оцінкою такого роду з боку цієї міжнародної організації. Слід зазначити, що “іспит” ми зі складнощами склали на “трієчку”. Про це свідчить, як мінімум, 60 рекомендацій комісара щодо термінових дій, які має зробити офіційний Київ: проведення судової реформи, покращення умов утримання в’язнів, боротьба з ВІЛ/СНІДом, з жорстокістю до жінок, торгівлею людьми, соціальна адаптація національних меншин, осіб похилого віку та “вуличних дітей”, остаточна відмова від будь-яких спроб цензури в медіа. Втім, сам комісар сповнений оптимізму щодо майбутнього України, яким і поділився з кореспондентом УНІАН.

УНІАН: Після першого ознайомлення з вашою доповіддю складається враження, що ситуація з правами людини в Україні дуже погана. Наскільки це враження відповідає дійсності? Чи означає ваша оцінка, що ви не побачили ніякого покращення?

Т.Х.: Дійсно, на сьогодні є багато проблем, які потребують вирішення. Але, маю сказати, що є також і певні позитивні сигнали. Передусім, звичайно, в країні за останні роки спостерігається певне покращення ситуації із захистом прав людини. Втім, коли я працював над доповіддю, моїм головним завданням було висвітлити те, на що, я думаю, новий уряд, якій буде сформовано, має звернути увагу при продовженні реформ. Що я знайшов позитивного, - це те, що коли я розмовляв з політиками, включаючи Президента та прем’єр-міністра, не було спроб приховати проблеми, чи засунути їх “під килим”. І я так розумію, що політики з обох боків бажають зробити зусилля для покращення ситуації. Це дуже-дуже позитивно. І це робить мене дуже оптимістичним, щодо того, що на проблеми, які вказані в моїй доповіді, буде звернено належну увагу. Я маю на увазі, передусім, проблеми судової системи, функціонування поліції, відношення до меншин. Мені здається, що це дуже позитивна поведінка, коли політики дійсно зацікавлені в покращеннях. Я представив їм перелік проблем, такий, яким я його побачив, і я сподіваюсь, що незалежно від того, хто прийде в уряд, вони схвалять план для імплементації цих рекомендацій.

УНІАН: Дійсно, кількість рекомендацій досить значна. Чи бачите ви конкретні шляхи, якими ці рекомендації можна реалізувати на практиці?

Т.Х.: Я сподіваюсь, що українські політики візьмуть мої рекомендації, можливо, чиїсь ще рекомендації і подивляться, що можна зробити. Таким чином, буде розроблено національний план і забезпечать, щоб кожне агентство, кожне управління того чи іншого органу влади чітко розуміло і знало, чого від нього очікують, як на рівні країни, так і на регіональному рівні. Потрібно, щоб була координована робота всіх органів влади. І ці рекомендації можуть допомогти у створенні належної системи координації дій.

УНІАН: Багато з ваших рекомендацій потребують значної кількості грошей, наприклад рекомендації щодо оновлення СІЗО, покращення умов утримання в’язнів, доступ до медицини. Наскільки швидко Україна зможе їх виконати, і чи можемо ми розраховувати на технічну допомогу з-за кордону?

Т.Х.: Дійсно, частина зусиль потребують економічних ресурсів, а також певного часу на реалізацію. Але я думаю, що інвестиції в захист прав людини, включаючи побудову ефективної судової системи - це хороші інвестиції, оскільки вони об’єднують суспільство і розвивають довіру громадян до влади. Що стосується допомоги з-за кордону, я переконаний, що було б добре надати таку допомогу, в тому числі, з боку Європейського Союзу. Я скажу більше, якщо ваш новий уряд буде зацікавлений в цьому, я зможу знайти аргументи для отримання такої допомоги від ЄС.

УНІАН: В ваших рекомендаціях щодо функціонування судової системи окремим пунктом зазначається необхідність забезпечити ефективну та незалежну роботу Конституційного суду. Які проблеми в цьому органі ви побачили, і як можна їх вирішити?

Т.Х.: Те, що трапилося з Конституційним судом є симптомом того, що є потреба убезпечити, щоб вся судова система, включаючи Конституційний суд, була абсолютно відстороненою від політиків. І це можна зробити через систему призначення суддів на посади та термін їхнього перебування у складі Конституційного суду. З іншого боку необхідно, щоб і політики, в свою чергу, поважали незалежність цього органу. Інакше він буде використовуватися як політичний засіб однією чи іншою політичною групою.

УНІАН: Пане комісаре, коли можна очікувати вашого наступного візиту до України і наступної доповіді?

Т.Х.: Навряд чи мені вдасться приїхати до кінця цього року. Але, сподіваюся, що вже на початку 2008-го я зможу відвідати Київ. Я переконаний, що буде новий уряд, який розпочне роботу над планом імплементації моїх рекомендацій. І я буду дуже щасливий обговорити, яку допомогу я можу надати в цьому процесі. За підсумками цього візиту не буде великої доповіді. Головною метою я бачу проведення дискусії щодо того, як були зрозумілі рекомендації і як розпочалася робота над ними.

Повний текст доповіді комісара Ради Єропи щодо ситуації із захистом прав людини в Україні (англійська мова) дивіться тут

Записав Сергій Воропаєв