Адвокат відсудив у держави 950 тис грн за ”смерть Кучми”

Ворошиловський районний суд Донецька 5 жовтня ухвалив рішення стягнути з держави на користь адвоката Сергія САЛОВА 950 тис. гривень.

Як повідомив УНІАН С.САЛОВ, суд повторно розглянув його позов про відшкодування матеріальної і моральної шкоди, заподіяної незаконним арештом, притягенням до кримінальної відповідальності та засудженням.

Суд підтвердив незаконність дій правоохоронних структур відносно С.САЛОВА і ухвалив рішення стягнути з держави на його користь 950 тис. грн.

С.САЛОВА було арештовано в Донецьку в жовтні 1999 року, він провів в ув`язненні 8 місяців за звинуваченням у розповсюдженні явно помилкових відомостей про кандидата в Президенти України Леоніду КУЧМУ. Адвокату також заборонили займатися адвокатською діяльністю.

Прокуратура звинуватила адвоката в розповсюдженні п`ятьох листівок із повідомленням "про смерть Кучми від алкогольної інтоксикації". Сам Салов стверджував, що листівки знайшов у поштовій скриньці - вони були схожі на свіжий номер газети Голос України.

Пізніше Європейський суд з прав людини повністю виправдав С.САЛОВА і ухвалив рішення виплатити йому матеріальну компенсацію.

Крім того, за позовом С.САЛОВА донецький суд ухвалив рішення стягнути на користь адвоката 2 млн. грн., проте це рішення було скасовано Апеляційним судом і відправлено на повторне розслідування.