Зіткнення демонстрантів з поліцією сталися в Берні
Конфлікт навколо Швейцарської Народної Партії
Зіткнення демонстрантів з поліцією сталися в суботу в столиці Швейцарії Берні, повідомляє агентство Рейтер.
Поліція була змушена застосувати сльозогінний газ, коли сотні людей намагалися перешкодити п`ятитисячному маршу, який був організований Швейцарською Народною Партією правих.
Наразі інформації про постраждалих в сутичках і арештах немає, а поліція офіційно поки не повідомляла про ситуацію на вулицях міста.
В останні роки Швейцарська Народна Партія на чолі з промисловцем Крістофом БЛОХЕРОМ стала найбільш популярною серед виборців і може стати переможницею на національних виборах, що мають відбутися 21 жовтня цього року.
Ця партія виступає проти появи мечетей в містах країни і налаштована проти мігрантів, закликаючи, щоб "іноземці були вигнані" з країни.
Подібні політичні погляди партії вже спричинили критику з боку урядовців ООН у Женеві.