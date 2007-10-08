Зіткнення демонстрантів з поліцією сталися в Берні

Зіткнення демонстрантів з поліцією сталися в суботу в столиці Швейцарії Берні, повідомляє агентство Рейтер.

Поліція була змушена застосувати сльозогінний газ, коли сотні людей намагалися перешкодити п`ятитисячному маршу, який був організований Швейцарською Народною Партією правих.

Наразі інформації про постраждалих в сутичках і арештах немає, а поліція офіційно поки не повідомляла про ситуацію на вулицях міста.

В останні роки Швейцарська Народна Партія на чолі з промисловцем Крістофом БЛОХЕРОМ стала найбільш популярною серед виборців і може стати переможницею на національних виборах, що мають відбутися 21 жовтня цього року.

Ця партія виступає проти появи мечетей в містах країни і налаштована проти мігрантів, закликаючи, щоб "іноземці були вигнані" з країни.

Подібні політичні погляди партії вже спричинили критику з боку урядовців ООН у Женеві.