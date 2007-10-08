Європейські спостерігачі не змінять свого рішення стосовно виборів

Співдоповідач Парламентської асамблеї Ради Європи по Україні, голова місії спостерігачів ПАСЄ Ханне СЕВЕРІНСЕН не бачить причин для перегляду позитивного висновку спостерігачів про проведення дострокових парламентських виборів в Україні 30 вересня. Причиною проблем, які виникають з підрахунком голосів і формуванням коаліції, вважає Х.СЕВЕРІНСЕН, є недосконалість українського законодавства. Про це голова місії спостерігачів ПАСЄ заявила в інтерв`ю «Дзеркалу тижня» (№ 37 (666)).

За її словами, «вибори пройшли, можливо, навіть краще, ніж ми чекали». При цьому Х.СЕВЕРІНСЕН уточнила: «В даному разі ми не говоримо про чесні і вільні вибори. Ми лише констатуємо, що ваші дострокові вибори пройшли відповідно до наших очікувань».

На думку Х.СЕВЕРІНСЕН, тепер справа - за українськими законодавцями, на яких чекає дуже відповідальна і напружена робота як по зміні виборчого законодавства, так і над конституційною реформою». При цьому, зазначила вона, «звичайно ж, дуже важливо забезпечити належне функціонування Конституційного Суду».

Як зазначає видання, при цьому глава делегації ПАСЄ підкреслила, що внесення будь-яких змін до Конституції неприпустиме без їх попереднього широкого обговорення і чіткого узгодження напрямку, в якому хоче рухатися Україна.

«Недостатньо просто грамотно розподілити важелі управління між гілками влади і навіть між владою та опозицією», - вважає Х.СЕВЕРІНСЕН. На її переконання, дуже важливою проблемою є захист прав виборців, «які зараз не мають ніякого впливу на процес формування партійних списків». Без вирішення цих проблем подальше просування шляхом демократизації неможливе, переконана глава місії ПАСЄ.

Вона також зазначила, що імперативний мандат насправді не захищає права опозиції. На думку Х.СЕВЕРІНСЕН, «він тільки ще більше сприяє утиску прав виборців. Імперативний мандат є елементом дуже складного і громіздкого агрегату, в якому роль виборця зводиться до ролі простої шестерінки».

Найістотнішим прогресом України на шляху до відповідності стандартам європейської демократії Х.СЕВЕРІНСЕН вважає плюралізм думок, які звучать в ефірі. Найбільшою проблемою, яку поки що так і не вдалося подолати, - корупція.

У той же час, зазначає «Дзеркало тижня», найбільш критичним моментом для зміцнення демократії в Україні Х.СЕВЕРІНСЕН назвала систему правосуддя. «Життєво необхідно, щоб ваші суди запрацювали по-справжньому (я маю на увазі, зокрема й Конституційний Суд). Я дуже хочу сподіватися, що це відбудеться безпосередньо після цих виборів», - додала голова місії спостерігачів ПАРЄ.