У Нью-Йорку відкрито пам`ятник темношкірим рабам

У Нью-Йорку на Манхеттені відкрито пам`ятник темношкірим жертвам двостолітнього рабства.

Як передає РІА «Новости» з посиланням на американські ЗМІ, майже восьмиметровий пам`ятник у вигляді корабля споруджений на місці масового поховання рабів, яке було виявлене на Манхеттені 16 років тому під час будівництві.

Афроамериканські громадські організації не дозволили збудувати на цьому місці автостоянку, як планував міський проект.

Це перший пам`ятник африканським рабам у Нью-Йорку, штаті, який останнім на півночі країни скасував ганебне явище, що послужило приводом для громадянської війни між північчю і півднем.

Монумент за проектом архітектора Родні Леона виготовлений з каменю, завезеного з Південної Африки і Північної Америки, що символізує протистояння і з`єднання двох континентів.

Цього року сенат Північної Кароліни, штату на півдні США, приніс офіційні вибачення чорношкірому населенню за рабство і сегрегацію. Рабство в штаті було скасоване майже 150 років тому, проте так звані "закони Джима Кроу", що обмежували права чорношкірих, діяли в південних штатах ще до середини минулого століття.