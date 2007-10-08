У Харкові тимчасово заборонили діяльність Євразійської спілки молоді

Харківський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов Харківської обласної прокуратури щодо заборони діяльності Євразійської спілки молоді (ЄСМ) в Харківській області.

Як повідомляє Харківська правозахисна група, діяльність організації заборонена на території області на три місяці. Представники ЄСМ на судовому засіданні присутніми не були.

У липні цього року прокуратура звернулася до суду з вимогою заборонити діяльність ЄСМ на максимальний термін, передбачений законодавством (6 місяців).

«Діяльність даної громадської організації носить екстремістський характер. Має націоналістичні заклики, закликає до насильницьких дій», – заявив представник прокуратури Володимир ІВАНОВ. Крім того, як відзначив В. ІВАНОВ, активісти ЄСМ звинувачуються у справі про самоправний знос пам’ятника воїнам УПА в Харкові.

Нагадаємо, що у грудні 2006 року невідомі знесли пам’ятник воїнам УПА, встановлений в Молодіжному парку Харкова і закопали його в землю. У червні і липні 2007 р. слідче управління ГУ МВС у Харківській області пред’явило звинувачення в зносі пам’ятника двом активістам харківського відділення ЄСМ.