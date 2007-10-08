РНБО візьметься за реформу кримінальної юстиції та органів правопорядку
14:11, 08 жовтня 2007Права людини
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На найближчому засіданні
Рада національної безпеки і оборони України на найближчому засіданні розгляне питання реформування системи кримінальної юстиції й органів правопорядку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент Віктор ЮЩЕНКО на церемонії вручення нагород з нагоди Дня юриста.
Зокрема, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що в даний час свої пропозиції цієї реформи розробляє ряд правоохоронних структур.
"Я переконаний, що найближчим часом така реформа буде здійснена, і це буде крок назустріч українському праву і стабілізації", - заявив глава Української держави.
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