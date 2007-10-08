РНБО візьметься за реформу кримінальної юстиції та органів правопорядку

Рада національної безпеки і оборони України на найближчому засіданні розгляне питання реформування системи кримінальної юстиції й органів правопорядку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент Віктор ЮЩЕНКО на церемонії вручення нагород з нагоди Дня юриста.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що в даний час свої пропозиції цієї реформи розробляє ряд правоохоронних структур.

"Я переконаний, що найближчим часом така реформа буде здійснена, і це буде крок назустріч українському праву і стабілізації", - заявив глава Української держави.