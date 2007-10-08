Фахівці просять подбати про дітей трудових мігрантів

Фахівці Міжнародного жіночого правозахисного центру “Ла Страда-Україна” та Міністерства освіти і науки України наголошують на необхідності створення в Україні інституту тимчасової опіки над дітьми трудових мігрантів. Про це йшлося сьогодні на прес-конференції в Києві, яка відбулася за участі президента центру „Ла Страда-Україна” Катерини ЛЕВЧЕНКО, наукового співробітника Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи МОН України Надії ЛУНЧЕНКО, начальника Департаменту кримінальної міліції у справах неповнолітніх МВС Анатолія БАХЧИВАНЖИ.

Як передає кореспондент УНІАН, К.ЛЕВЧЕНКО зазначила, що цією прес-конференцією розпочинається ціла низка семінарів, які проводитимуться по всій Україні з цього проблемного питання. Інститути тимчасової опіки, за її словами, існують вже в деяких країнах світу. ”Ми починаємо обговорення цього питання: наскільки це буде можливо, наскільки це буде ефективно. І після такого обговорення, у разі визнання ефективною цієї справи, будемо ініціювати зміни до Сімейного кодексу України”, - сказала К.ЛЕВЧЕНКО. При цьому вона підкреслила, що створення такого інституту передбачає опіку не тільки над дітьми трудових мігрантів, а й, зокрема, над особами, які перебувають у системі закладів виконання покарань, дітьми, які мають лише одного з батьків і той перебуває на тривалому лікуванні у закладі охорони здоров’я.

К.ЛЕВЧЕНКО також повідомила, що Центр у співпраці з Українським інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка провели дослідження щодо проблем дітей трудових мігрантів. Дослідження проводилось у липні-жовтні минулого року у 4-х областях України – Вінницькій, Луганській, Львівській, Херсонській, а також у Києві. Серед респондентів були діти трудових мігрантів – 103 особи; люди, які опікуються дітьми трудових мігрантів (соціальне оточення) – 100 осіб, та експерти, серед яких працівники служб у справах неповнолітніх, управлінь у справах сім’ї, молоді та спорту, педагоги, соціальні педагоги та шкільні практичні психологи – 29 осіб. Результати цього дослідження показали, що у більшості дітей, батьки яких були змушені виїхати за кордон на заробітки, виявились негативні зміни у поведінці: пропуски занять без поважної причини, зниження успішності у навчанні, агресивна та неспокійна поведінка, вживання алкоголю та наркотиків, тютюнопаління. Водночас, зазначила К.ЛЕВЧЕНКО, були також виявлені позитивні зміни у деяких дітей: формування самостійності та відповідальності, зростання поваги до батьків, але таке зафіксовано у малої частини дітей.

Як показало дослідження, проблеми, які мають діти трудових мігрантів, здебільшого носять психологічний характер, зокрема, це сум за батьками, неможливість звернутися до них за порадою, пригнічений стан, нестача батьківської ласки. При цьому, як зазначають фахівці, рівень довіри учнів та соціального оточення дітей до школи і соціальних служб в Україні є низьким. Діти звертаються до своїх класних керівників тільки з питаннями, які стосуються навчання.

К.ЛЕВЧЕНКО також звернула увагу, що на сьогодні в нашій країні не ведеться жодної статистики щодо кількості дітей, чиї батьки виїхали на заробітки за кордон, а рівень поінформованості місцевої влади про проблему є надзвичайно низьким. Причинами цього, за її словами, є в першу чергу невизначені структури, відповідальні за цю справу, брак спеціалістів для ведення такої роботи, відсутність фінансового забезпечення.

К.ЛЕВЧЕНКО зазначила, що, на переконання експертів, про дітей, батьки яких перебувають на заробітках, повинні бути поінформовані школи, служби у справах дітей, органи кримінальної міліції, тому що ці діти складають “групу ризику” для втягування у злочинну діяльність через послаблення контролю з боку сім’ї. Крім того, й самі діти, за її словами, можуть виявляти схильність до девіантної (антисуспільної) поведінки.

“Дослідження виявило необхідність створення інституту тимчасового піклування, тимчасової опіки, для чого необхідна підготовка та внесення змін до Сімейного кодексу України”, - сказала К.ЛЕВЧЕНКО, підкресливши при цьому, що треба також створити в країні такі умови, коли люди, які виїжджають за кордон на заробітки, не боятимуться інформувати місцеву владу, шкільні заклади та соціальні служби про запланований від’їзд з метою працевлаштування.