Справу завершено, забудьте!

Нещодавно Святошинський місцевий суд визнав громадянина Російської Федерації Максима Курочкіна невинним у здирництві. За словами адвоката Курочкіна Василя Віденка, відповідна постанова з’явилася ще 24 вересня. «Курочкіна Максима Борисовича визнати невинним та виправдати у зв’язку з недоведеністю участі підсудного у вчиненні злочину», - цими словами завершується резолютивна частина документу. Рішення суду має набути чинності через 15 днів після проголошення. Тобто сьогодні, 8 жовтня.

«…ТОМУ ЩО…»

Нагадаю коротко передісторію цієї судової справи.

Відомий російський бізнесмен, колишній співвласник найбільшого московського ринку «Лужники» Максим Курочкін з деяких пір став активно «впроваджуватися» в Україну. Завдяки допомозі тодішнього керуючого справами Адміністрації Президента Леоніда Кучми Ігоря Бакая Курочкін отримав контроль над п`ятьма українськими обленерго, сімома міськгазами і цілою купою привабливих кримських об`єктів: «Севастопольобленерго», ялтинськими готелями «Ореанда» і «Метрополь», трьома санаторіями і кількома ринками «перлини Криму». Його щомісячний прибуток в Україні складав не менше $500 тисяч.

У столиці Курочкін контролював 5-зірковий готель «Прем`єр-палас» з виходом на Хрещатик. Частими і найбільш шанованими гостями «Прем’єр-паласу» були не лише російські і зарубіжні гости української столиці, але й VIP-персони українського політикуму. Зокрема, Леонід Кучма, Віктор Янукович і багато інших.

В період президентських виборів 2004 року Курочкіну доручили фінансування «Російського клубу», що базувався в кращому столичному готелі. Відомі російські політтехнологи Гліб Павловський та Ігор Шувалов на тривалий час відряджали до Києва велику частину своїх підлеглих. Знавці, втім, запевняли, ніби насправді «Російський клуб» був рядовим «дахом», що прикривав фінансові потоки з Білокам`яної на користь відомого кандидата в президенти.

Перемогою Януковича (у якій, треба зазначити, мало хто тоді сумнівався) Максим Курочкін розраховував узяти переконливий реванш за своє витіснення з російської політики.

АТАКА ПЕРШОЇ БРИГАДИ…

Прилетівши до України 20 листопада 2006 року (нібито з метою подальшої організації…перемовин Володимира Путіна з п`ятьма найбільш впливовими політиками – Президентом Віктором Ющенком, прем`єром Віктором Януковичем, лідером Компартії Петром Симоненко, лідером опозиції Юлією Тимошенко і найбагатшим громадянином України Рінатом Ахметовим), Курочкін прямо з міжнародного аеропорту «Бориспіль» був перепроваджений до одного зі столичних СІЗО. 23 листопада Голосіївський місцевий суд обрав як запобіжний захід двомісячне утримання Курочкіна під вартою. Росіянинові інкримінувалося здирництво в 10 тисяч доларів в одного кримського таксиста.

17 березня (до цього часу матеріали відносно Курочкіна були передані до суду) поблизу села Плюти Обухівського району були розстріляні з двох автоматів троє росіян, що прямували до Києва. Як виявилось, всі вони були професійними рейдерами і «людьми Курочкіна»; один з них, до того ж, наприкінці жовтня минулого року затримувався дніпропетровською міліцією під час невдалої атаки на «Озерку».

Отримавши звістку про цю розправу над членами свого оточення, Курочкін заявив, що невдовзі й сам може перетворитись на мішень для кілерів.

Ці слова виявилися пророчими...

…І КОНТРАТАКА У ВІДПОВІДЬ

Після закінчення судового засідання 27 березня підсудного Курочкіна приблизно о 16.50 за місцевим часом виводили з будівлі Святошинського місцевого суду, щоб посадити в броньований автозак для подальшого перевезення до Лук’янівського слідчого ізолятору. Чи то через недогляд адміністрації суду, чи то за взаємною домовленістю із «бригадою ліквідаторів» у внутрішньому дворику суду лежали купи неприбраного будівельного сміття. Автозак з цієї причини не міг під`їхати впритул до запасного виходу з приміщення.

Другою «випадковістю» було те, що підсудного, порушуючи службову інструкцію, конвойний вивів…поперед себе. Оскільки, як показало подальше службове розслідування, в приміщенні Святошинського суду в цей час знаходилися 18 (!) співробітників міліції і спецпідрозділу «Грифон», відмовки щодо «браку людей» принаймні недоречні. Хоча б один конвоїр зобов`язаний був, по тій же інструкції, йти попереду конвойованого!

Нарешті, на Курочкіні – на відміну від міліціонерів, що супроводжували його, - не було бронежилета. Голова Святошинського суду цей «недогляд» пояснив гранично просто: мовляв, підсудний...не заявив клопотання про посилення власної охорони. А оскільки в документах у справі цей документ був відсутній, про кевларовий одяг для майбутньої жертви ніхто не поклопотався.

/Між іншим, одна з трьох куль, випущених кілером з висотної будівлі напроти суду, влучила у тіло охоронця, друга ж застрягла в його бронежилеті/

Розстріл громадянина Росії спровокував чималий скандал в українському суспільстві.

Обивателі зрозуміли: будь-хто з відвідувачів українських судів має всі шанси бути застреленим. Будівлі більшості столичних судів (за винятком нещодавно побудованого «зразкового» Оболонського суду) практично не охороняються, усередину може зайти будь-хто охочий. Підсудних водять по коридорах від сили троє міліціонерів; кинути по ходу їхнього руху ніж або інший гострий предмет теж технічно нескладно. Нарешті, на відміну від США (там підсудних не тільки обов`язково одягають в бронежилети, але і накривають металевими щитами на час їх проходу «на свіжому повітрі»), «замовлений» суб`єкт може бути ліквідований з вікна/горища довколишньої будівлі, як це було у випадку з Курочкіним.

ХТО НАСТУПНИЙ НА «ПОЗАСУДОВУ СТРАТУ»?

Проблема забезпечення права на життя обвинуваченого або засудженого у ці дні знов обговорюється на багатьох телеканалах та у «паперових» ЗМІ. Спричинила ці дебати незвично висока летальність у середовищі тих, хто «мав необережність» потрапити на «тимчасове виправлення» до згадуваного вище Лук’янівського слідчого ізолятора.

За суперечками репортерів, які пишуть на кримінальні теми, правозахисників та співробітників пенітенціарної системи «тема Курочкіна» відійшла щонайменше на третій план. Після появи ж «виправдовувального вироку» про неї взагалі забудуть. Ніхто, напевно, не проводитиме й паралель між постановою Святошинського суду від 24 вересня і початком чергового етапу політичного життя України, що знову (як і у випадку початком «парламентської кризи» та гучним атентатом на Якуба Коласа) збіглися в часі.

Олег Базак

P.S. Сьогодні приблизно о 10-30 стало відомо: прокуратурою міста Києва таки внесла апеляцію на вирок Святошинського суду щодо недоведеності участі Максима Курочкіна у скоєнні злочину. Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, в апеляції «порушується питання про скасування вироку через його необгрунтованість».

Довідка УНІАН. Курочкін Максим Борисович народився 1969 року у Москві. Закінчив юридичний факультет Московського державного університету ім. М. Ломоносова. Займаючись бізнесом, вкладав кошти у кримську нерухомість, у об’єкти енергетики України.

15 березня 2005 року оголошений у розшук МВС України. Тодішній заступник міністра внутрішніх справ Геннадій Москаль характеризував Курочкіна як «відомого московського кримінального авторитета».

У 2004 році розлучився з дружиною, від першого шлюбу двоє дітей, Максим і Аліса. Після виходу з Лук’янівського централу мав намір взяти шлюб із якоюсь Юлією, з якою познайомився у 2006 році. Юлія була присутня на останніх засіданнях Святошинського суду.