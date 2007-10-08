Юрист з Мальти отримала премію Нансена за 2007 рік

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців оголосило лауреата премії Нансена за 2007 рік.

Як повідомили в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців, переможницею стала 37-річна жінка-юрист Кетрін КАМІЛЛЕРІ, яка захищає біженців та мігрантів в Єзуїтській службі біженців на острові Мальта.

В комітеті Нансена, який присуджує цю нагороду, заявили, що обрали К. КАМІЛЛЕРІ на знак її виняткової відданості справам біженців.

Починаючи з 1997, К. КАМІЛЛЕРІ проконсультувала сотні людей, які перебували в центрах адміністративного утримання. Її зусилля зосередилися на найуразливіших категоріях людей, зокрема жертвах тортур і тих, хто пережив сексуальне насильство.

Премія Нансена присуджується кожного року особам або організаціям, які винятково проявили себе в діяльності на благо біженців.