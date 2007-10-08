Україна підтримає впровадження Європейського Дня проти смертної кари

Україну запрошено до участі в конференції «Європа проти смертної кари», у ході якої планується підписання Об‘єднаної декларації з нагоди започаткування першого Європейського Дня проти смертної кари.

Як повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України, під декларацією поставлять підписи Європейський парламент, Президія Європейського Союзу, Європейська комісія та Рада Європи.

Як повідомила заступник міністра юстиції України Валерія ЛУТКОВСЬКА, яка представлятиме Україну під час заходу, зусилля української делегації у ході конференції спрямовуватимуться на висвітлення позиції щодо активної підтримки Україною заборони смертної кари, а також готовності України сприяти суспільним дебатам щодо позиції країн, які утримуються від скасування смертної кари.

В. ЛУТКОВСЬКА наголосила, що смертна кара суперечить основним правам людини, на яких засновані Європейський Союз та Рада Європи. З 1997 року смертна кара не застосовується в жодній з 47 держав-членів Ради Європи, включаючи 27 держав-членів Європейського Союзу.

Офіційно смертна кара в Україні відмінена Законом України від 22 лютого 2000 року №1483-ІІІ "Про внесення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального та Виправно-трудового кодексів України", яким внесено відповідні зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та Виправно-трудового кодексів України і замінено смертну кару на довічне позбавлення волі.