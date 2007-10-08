Прес-клуб: ”Чому українські судді не наважуються виносити виправдувальні вироки?”

11 жовтня об 11.00 год. в Інституті підвищення кваліфікації (вул. Васильківська, 36) відбудеться чергове засідання Національного прес-клуба «Громада і влада».

До місця події журналісти добираються на спеціально замовленому для цього автобусі.

Час та місце збору – о 9.30 год. поблизу Національної спілки журналістів України (вул. Хрещатик, 27-а). У дорогу вирушаємо о 10.00 год.

Засідання проводиться за сприяння Херсонського обласного Фонду милосердя та здоров`я, Академії суддів України у рамках підвищення кваліфікації суддів.

Тема: ЧОМУ УКРАЇНСЬКІ СУДДІ НЕ НАВАЖУЮТЬСЯ ВИНОСИТИ ВИПРАВДУВАЛЬНІ ВИРОКИ?

Доповідачі:

Наталя АХТИРСЬКА, завідувач кафедрою кримінального судочинства Академії суддів України, кандидат юридичних наук, доцент;

Григорій АЛЄЙНІКОВ, суддя палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Запорізької області, викладач Академії суддів України, доцент кафедри кримінального процесу Запорізького юридичного інституту, кандидат юридичних наук;

Алла ТЮТЮННИК, президент Херсонського обласного Фонду милосердя та здоров`я, письменниця, член правління Української Гельсінської Спілки з прав людини.

До уваги журналістів!

Нині в Україні виноситься 0,3% виправдувальних вироків, а в 1937 році їх було 10%.

Під час засідання відбудеться презентація методичного посібника "Виправдувальний вирок в Україні". Посібник є рідкісним за змістом виданням, якому дотепер немає аналогу в країні.

Засідання відбудеться за присутності суддів Верховного суду України та суддів, які представляють всі без винятку регіони України.