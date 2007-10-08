9 жовтня - 16-00 - Відбудеться інформаційна зустріч на тему: “Голодомор 1932-1933рр”. для представників іноземних держав та міжнародних організацій. Організатор - МБФ „Україна 3000” у рамках програми „Уроки історії: Голодомор 19932-1933 рр.” спільно з МЗС. Учасники: голова Наглядової Ради МБФ „Україна 3000” Катерина Ющенко, міністр закордонних справ України Арсеній Яценюк, голова СБУ Валентин Наливайченко, голова Інституту Національної пам’яті України Ігор Юхновський, зав.відділу Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАНУ Юрій Шаповал, керівники дипломатичних місій та інші. Передбачено огляд Міжнародної виставки „Знищені голодом: невідомий геноцид українців”, підготовленої МБФ „Україна 3000” та ін. (УЦНК „Музей Івана Гончара”, вул. Івана Мазепи, 29). Потрібна акредитація. Телефон: 8-050-384-26-70.