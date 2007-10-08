Конференція з питань створення робочих місць з метою працевлаштування інвалідів з психічними розладами

10 жовтня - 10-00- Всеукраїнська спілка громадських організацій «Конфедерація громадських організацій інвалідів України» разом з ВГО інвалідів з психічними розладами за підтримки Міністерства праці та соціальної політики України проведуть конференцію з питань створення робочих місць з метою працевлаштування інвалідів з психічними розладами, удосконалення законодавчої бази (“Український дім”, вул.. Хрещатик, 2). Телефони: 425-81-91, 8-095-46-66-830, 8-050-423-87-99, 425-81-91.

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