Круглий стіл на тему: “Проблеми єврейської молоді України”

10 жовтня - 17-00- Круглий стіл на тему: “Проблеми єврейської молоді України”. В роботі візьме участь директор культурного центру “Бейт Гилель” Йосиф Аксельруд. Організатори – Єврейський фонд України, Київський єврейський громадський центр “Кінор”, Центр єврейських досліджень, Київська організація “Бней Брит”, єврейський народний університет ім.. Маймоніда (вул. ,Пушкінська, 10-б). Телефони: 279-65-42, 278-77-93, 484-54-72.

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