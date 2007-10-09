Чехія планує перенести пам`ятник радянському маршалові Конєву

Чехія планує перенести встановлений в Празі пам`ятник радянському маршалові Івану Конєву, повідомляє РІА Новости з посиланням на начальника Військово-меморіального центру Збройних Сил РФ генерал-майора Олександра КІРІЛІНА.

О.КІРІЛІН заявив, що чехи "планують зменшити висоту п`єдесталу, "зсунути" його (пам`ятник) трохи глибше". За словами генерал-майора, перенесення буде здійснено під приводом робіт з реконструкції району.

При цьому О.КІРІЛІН підкреслив, що у російської сторони є "важелі тиску" на Чехію, і пояснив, що мав на увазі міжурядові угоди про статус військових поховань.

Найгучніша подібна історія стосується пам`ятника Воїнові-визволителеві і поховання радянських солдатів на таллінському пагорбі Тинісмягі. Перенесення поховань спровокувало масові безпорядки і викликало обурення в Росії.

Війська під командуванням Івана Конєва брали участь в Московській та Курській битвах, в звільненні Правобережної і Західної України, в Східно-Карпатській, Вісло-Одерській, Берлінській і Празькій операціях. За звільнення Праги маршал І.Конєв був удостоєний вищого чеського ордена "Білого Лева" 1-го класу. Маршал похований біля Кремлівської стіни.